В Россию привезли брутальный рамный внедорожник Tank 400

Как сообщает «Российская газета», в продаже появился Tank 400 Hi4-T — автомобиль ввезен в страну в рамках параллельного импорта, поскольку об официальных продажах этой модели в нашей стране пока не сообщалось.
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