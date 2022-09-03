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NASA не будет запускать сверхтяжелую ракету-носитель SLS к Луне как минимум до 6 сентября

NASA не будет запускать сверхтяжелую ракету-носитель SLS к Луне как минимум до 6 сентября

Глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри заявил в ходе брифинга, что агентство не планирует как минимум до 6 сентября запускать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне.

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