NASA не будет запускать сверхтяжелую ракету-носитель SLS к Луне как минимум до 6 сентября

Глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри заявил в ходе брифинга, что агентство не планирует как минимум до 6 сентября запускать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне.
Глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри заявил в ходе брифинга, что агентство не планирует как минимум до 6 сентября запускать сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне.
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