В Крыму откроют Зал журналистской славы

В Крыму появится региональный Зал журналистской славы. Среди первых кандидатов на попадание в него — Лев Толстой, Константин Симонов, Евгений Халдей, Илья Сельвинский, а также ряд менее известных на всероссийском уровне репортеров: Леонид Яблонский, Владимир Бобашинский, Константин Дудченко, Гарринальд Немировский и другие.