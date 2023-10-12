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Парламентская газета

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В Крыму откроют Зал журналистской славы

В Крыму откроют Зал журналистской славы

В Крыму появится региональный Зал журналистской славы. Среди первых кандидатов на попадание в него — Лев Толстой, Константин Симонов, Евгений Халдей, Илья Сельвинский, а также ряд менее известных на всероссийском уровне репортеров: Леонид Яблонский, Владимир Бобашинский, Константин Дудченко, Гарринальд Немировский и другие.

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