Вратарь «Зенита» Гойло пройдет сбор с «Нижним Новгородом». Он в аренде в «Акроне»

Голкипер «Зенита» Никита Гойло может перейти в «Нижний Новгород». 23-летний игрок отправится с волжанами на первый тренировочный сбор, сообщает «Матч ТВ».
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