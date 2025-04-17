Трамп планирует заключить «сделку» с Евросоюзом за 90 дней

Соглашение с Европейским Союзом по таможенным пошлинам будет достигнуто в течение 90 дней. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп 17 апреля во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
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