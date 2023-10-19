Глава СК России поручил доложить по ситуации с несанкционированной свалкой в селе Зеленая Слобода Московской области

В эфире федерального канала вышел сюжет, в котором жители села Зеленая Слобода в Раменском городском округе Московской области сообщают о несанкционированной свалке и добыче известняка частной компанией вблизи места их проживания.
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