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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Юг» продолжают поддерживать действия штурмовых подразделений уничтожая позиции ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Юг» продолжают поддерживать действия штурмовых подразделений уничтожая позиции ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Оказывая огневую поддержку экипажи танков Т-72Б3 группировки помогают штурмовым подразделениям занимать более выгодные рубежи и позиции, а также наносить огневое поражение живой силе и технике украинских боевиков.

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