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До последнего украинца: ЕС и США продолжают уничтожение Украины

До последнего украинца: ЕС и США продолжают уничтожение Украины

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS В словах российского президента обращает на себя внимание одна реплика, сделанная почти впроброс, когда Путин допускает, что Трамп, по его мнению, до сих пор не в безопасности.

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