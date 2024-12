До последнего украинца: ЕС и США продолжают уничтожение Украины

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS В словах российского президента обращает на себя внимание одна реплика, сделанная почти впроброс, когда Путин допускает, что Трамп, по его мнению, до сих пор не в безопасности.