США оценили возможность участия Ирана в палестино-израильском конфликте

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, оценивая возможность участия Ирана в палестино-израильском конфликте, отметил, что в настоящее время у Соединенных Штатов нет прямых доказательств вовлеченности Тегерана.