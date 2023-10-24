США оценили возможность участия Ирана в палестино-израильском конфликте

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, оценивая возможность участия Ирана в палестино-израильском конфликте, отметил, что в настоящее время у Соединенных Штатов нет прямых доказательств вовлеченности Тегерана.
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