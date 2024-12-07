Нет проблем...

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Главное - не пойти на уступки в ответ на слезы и сопли абхазов.
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16 час.
Л
Людмила
Не знаю где как, но только вчера купила в ЛЕНТЕ, абхазские мандаринки с листочками, этим их не особо напугаешь, в основном частники, но вот когда наши турысты, поменяют маршрут, им будет не комильфо.
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15 час.
Ли
Людмила ивановна
Мандарины с листочками - это китайские. На ценнике написано враньё для привлечения покупателей.
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13 час.

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