Женщина из Уссурийска хотела купить криптовалюту, но потеряла три миллиона рублей

Жительница Приморья лишилась 3 млн рублей, думая, что инвестирует в криптовалюту. Подобных случаев в регионе становится только больше: за неделю приморцы отдали кибераферистам 17,8 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.