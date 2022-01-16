Женщина из Уссурийска хотела купить криптовалюту, но потеряла три миллиона рублей

Женщина из Уссурийска хотела купить криптовалюту, но потеряла три миллиона рублей

Жительница Приморья лишилась 3 млн рублей, думая, что инвестирует в криптовалюту. Подобных случаев в регионе становится только больше: за неделю приморцы отдали кибераферистам 17,8 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

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