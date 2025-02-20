Над Россией за 4 часа сбили 28 украинских беспилотников: главные новости СВО за 20 февраля

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В четверг, 20 февраля, ВСУ атаковали российские регионы 28 раз, вице-президент США Джей ди Вэнс заявил о превосходстве России над украинской армией, а глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов* раскрыл, когда закончатся боевые действия.
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