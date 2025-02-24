Механик установил в Волгу печь на дровах и проверил, сможет ли она ехать: видео

Белорусский механик взялся за необычный эксперимент — он восстановил классическую «Волгу» ГАЗ-24, но вместо стандартного бензинового двигателя решил оснастить её газогенераторной установкой, работающей на древесном топливе.
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