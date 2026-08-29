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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» предложила «Зениту» 40 млн евро с учетом бонусов за Луиса Энрике. У бразильца нет голевых действий в четырех матчах РПЛ в этом сезоне

« Рома » предложила « Зениту » 40 млн евро за вингера Луиса Энрике , сообщает ESPN. Игрок дал согласие на переход и ожидает продолжения переговоров.

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