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- Почему люди не падают с вращающейся Земли? - Потому что прикреплены к поликлиникам

- Почему люди не падают с вращающейся Земли? - Потому что прикреплены к поликлиникам

Муж исчез из дома в пятницу вечером, вернулся в воскресенье ночью, пьяный и счастливый.Жена:- Ты где пропадал, урод?Муж:- Так н-на рыбалке же!Жена:- Опять? Ну, надеюсь, хоть в этот раз поймал что-нибудь, наконец?Муж:- На конец? Т-типун тебе на язык, дура! Пассажиры маршрутки с надписью «На Берлин» сильно удивились, когда вместо Берлина их высадили на окраине Омска.

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