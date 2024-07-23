В Кировграде мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Следователями Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» окончено расследование уголовного дела по обвинению гражданина за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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