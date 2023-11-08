Экс-глава «дочки» «Газпрома» в ХМАО заступился в Госдуме за госмонополию, заявив, что рост налоговой нагрузки загонит компанию в убытки

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, который ранее возглавлял «дочку» «Газпрома» – Газпром трансгаз Югорск» – сообщил, что из-за дополнительной налоговой нагрузки убытки госмонополии в 2025 году могут достигнуть 1 трлн рублей.