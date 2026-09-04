TANK "Корс Групп" предлагает покупателям до 850 тысяч рублей выгоды при покупке автомобиля

Не упустите возможность приобрести машину по хорошей цене. В TANK "Корс Групп" в Калуге действуют специальные предложения на автомобили, которые сейчас есть в наличии в дилерском центре.
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