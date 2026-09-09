В Петербурге состоится творческая встреча с Семёном Спиваком

Творческая встреча (16+) с н.а. России, лауреатом премии Правительства России Семёном Спиваком пройдёт в рамках Всероссийского марафона тематических специальных мероприятий, посвященных 150-летию СТД РФ, "Театр.
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