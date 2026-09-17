На орбиту вывели спутники SpaceTY для дистанционного зондирования Земли

Ракета Kuaizhou-11 выполнила 7-й запуск Китайская компания ExPace Technology успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SpaceTY-51 и SpaceTY-52.
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