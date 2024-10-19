Почему Крым находится вне конкуренции среди отечественных курортов?

Крым может предложить лучше условия по отдыху и цене для отечественного туриста. Об этом заявил в интервью телеканалу «Крым 24» доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им.
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