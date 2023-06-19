Военное обозрение

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об установлении контроля ВСУ над Пятихатками на Ореховском направлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об установлении контроля ВСУ над Пятихатками на Ореховском направлении

Министерство обороны Украины отчиталось о взятии Пятихаток в ходе воскресного штурма позиций российской армии на Ореховском направлении.

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