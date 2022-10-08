Вечерняя Москва

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Что известно об инциденте с подрывом грузовика на Крымском мосту

Что известно об инциденте с подрывом грузовика на Крымском мосту

В субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта.

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