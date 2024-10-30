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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети показали, как бы выглядела Resident Evil 4, если бы ее попробовали портироват...

В сети показали, как бы выглядела Resident Evil 4, если бы ее попробовали портироват...

В сети показали, как бы выглядела Resident Evil 4, если бы ее попробовали портировать на первую PlayStationАвтор YouTube-канала Rustic Games BR опубликовал видео, на котором показал, как могла бы выглядеть Resident Evil 4, если бы вышла на первой PlayStation.

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