Евгений Мураев: Зеленский наносит удары по НПЗ, а потом удивляется ответу по АЗС

Почему Зеленский в Европе восхваляет мощь российских ракет, а в Украине говорит о скором развале РФ? Как частная компания FirePoint получила все военные секреты Южмаша и почему это называют аферой? Действительно ли «коалиция желающих» распалась и кто следующий откажется финансировать конфликт? И зачем Зеленский наносит удары по нефтепереработке, если это ведёт к зеркальным ударам по Читать далее: https://govorit.