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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о финале с «Флоридой»: «Эдмонтону» нравится играть с шайбой, но мы не избегаем силовой борьбы. У нас хорошая команда»

Форвард поделился мыслями относительно аспекта силовой игры в сравнении с «Пантерс». «Мы тоже можем играть в силовом стиле.

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