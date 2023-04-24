К 2024 году в России должен заработать суперсервис «Правосудие онлайн»

Об этом в ходе семинара на тему «Цифровизация и реинжиниринг государственных и муниципальных услуг для бизнеса (суперсервисы, решение конкретных жизненных ситуаций, концепция услуг в формате 24 на 7, автоматическое предоставление услуг на ЕПГУ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.