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Турникеты и эскалаторы установили на строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

Турникеты и эскалаторы установили на строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

В вестибюле будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии метро установили турникеты и эскалаторы. Специалисты продолжают заниматься архитектурной отделкой, монтажом инженерного оборудования и проведением пусконаладочных работ.

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