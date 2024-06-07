Турникеты и эскалаторы установили на строящейся станции «Тютчевская» Троицкой линии метро

В вестибюле будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии метро установили турникеты и эскалаторы. Специалисты продолжают заниматься архитектурной отделкой, монтажом инженерного оборудования и проведением пусконаладочных работ.
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