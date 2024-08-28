В Котовске акция "Вода России" объединила активистов трех волонтерских отрядов

В этом году ежегодная экологическая акция проходит во всех регионах России до середины ноября. Мероприятие является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
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