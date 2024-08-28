Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    А зачем парковка возле школы? Чтоб детей легче утаскивать было?В Тамбове напроти...
  • Maxim
    Мэра по ротации отправить в Магадан: за каждой мусоркой не набегаешьсяВ Тамбове мусорну...
  • САША ЛЕПАЕВ
    вот и надо разобраться. найти виновного и под суд с конфискацией все что есть. другие уже побояца воровать. а так стр...В Тамбове при рем...

В Котовске акция "Вода России" объединила активистов трех волонтерских отрядов

В Котовске акция "Вода России" объединила активистов трех волонтерских отрядов

В этом году ежегодная экологическая акция проходит во всех регионах России до середины ноября. Мероприятие является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх