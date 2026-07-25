Бизнес-активность в Еврозоне вернулась к росту в июле 2026 года

Согласно опубликованным 24 июля 2026 года данным S&P Global, сводный индекс деловой активности (Composite PMI) в экономике стран Еврозоны в июле поднялся до 51,9 пункта по сравнению с 50,0 пунктами в июне.
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