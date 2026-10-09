Титулованная скалолазка Фахритдинова даст мастер-класс на «Ямал Арене»

Ямальская скалолазка Динара Фахритдинова откроет серию мастер-классов на «Ямал Арене». Титулованная спортсменка 13 октября проведет первую встречу в рамках спортивной программы, которая объединит мастер-классы по различным видам спорта с участием известных российских спортсменов и тренеров.