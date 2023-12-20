Группа конгрессменов призвала к всеобъемлющим санкциям против энергосектора РФ

Группа американских конгрессменов направила советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану письмо с призывом ввести всеобъемлющие санкции против энергетического сектора России, сообщает РИА Новости.
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