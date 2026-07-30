После экспертизы избившим учёного Зезина могут ужесточить статью

Фигурантам дела об избиении уральского учёного могут изменить статью.После гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина следователи рассматривают возможность переквалификации уголовного дела, возбуждённого против предпринимателей Аркадия Вагнера и Александра Реверука.
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