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Царьград

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После экспертизы избившим учёного Зезина могут ужесточить статью

После экспертизы избившим учёного Зезина могут ужесточить статью

Фигурантам дела об избиении уральского учёного могут изменить статью.После гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина следователи рассматривают возможность переквалификации уголовного дела, возбуждённого против предпринимателей Аркадия Вагнера и Александра Реверука.

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