Саша Зверева вышла на прогулку вместе с 21-летней дочерью Василисой. Обе выбрали похожие образы в спортивном стиле — черные легинсы и короткие топы, подчеркнувшие стройные фигуры.
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