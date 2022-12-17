Роберт Уильямс дебютировал в сезоне в матче с «Орландо»

Роберт Уильямс дебютировал в сезоне в матче с «Орландо»

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс дебютировал в сезоне-22/23 в матче с «Орландо» (109:117). Уильямс начал игру на скамейке.

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