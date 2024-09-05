Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 586 подписчиков

В ловушке тысячи солдат. Отступают бригадами: Угледарский котёл и необходимая реакция Белоусова

В ловушке тысячи солдат. Отступают бригадами: Угледарский котёл и необходимая реакция Белоусова

Стало известно о планах Киева на Донецком фронте – ВСУ перекидывают резервы и имитируют оставление Силидово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Увы, Белоусов хороший экономист, но отнюдь не военный теоретик и практик. А его поздравления нужны бойцам на фронте-как зайцу триппер. Аримя РФ ведет тяжелейшие бои за каждый населенный пункт, освобождая Донбасс, а в штабах нет ни какой информации разведорганов о планах противника. Достаточно посмотреть на карту боевых действий, чтобы понять опасность контрударов ВСУ по вытянутому &quot;языку&quot;. Ни кто в российском генштабе не знает, где сейчас находятся рещервы ВСУ, и в каком направлении они могут нанести удар, заманивая российские силы оставлением позиций.
Ответить
14 час.
Анфиса Иванова
Тоже смотрю на эту карту и все больше возникает и волнений и недоумений...  я хорошо знаю эти края и их географическую и логистическую взаимосвязь
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх