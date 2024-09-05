В ловушке тысячи солдат. Отступают бригадами: Угледарский котёл и необходимая реакция Белоусова

Константин Самарин

Увы, Белоусов хороший экономист, но отнюдь не военный теоретик и практик. А его поздравления нужны бойцам на фронте-как зайцу триппер. Аримя РФ ведет тяжелейшие бои за каждый населенный пункт, освобождая Донбасс, а в штабах нет ни какой информации разведорганов о планах противника. Достаточно посмотреть на карту боевых действий, чтобы понять опасность контрударов ВСУ по вытянутому "языку". Ни кто в российском генштабе не знает, где сейчас находятся рещервы ВСУ, и в каком направлении они могут нанести удар, заманивая российские силы оставлением позиций.