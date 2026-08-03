Зеленский предложил России три формата перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии