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Газета.ру

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Зеленский предложил России три формата перемирия

Зеленский предложил России три формата перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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