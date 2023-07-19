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Кендрик Перкинс: «Майами» не станет фаворитом, даже если получит Дэмиана Лилларда»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Майами» не станет фаворитом, даже если приобретет у «Портленда» звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

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