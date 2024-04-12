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В Польше священник «переосвятил» прихожан Виагрой

В Польше священник «переосвятил» прихожан Виагрой

Суд признал его виновным в организации секс-вечеринки и неоказании помощи человеку. Батюшку, который на вечеринках выступал и в качестве матушки, приговорили к полутора годам лишения свободы, как за организацию подпольных мероприятий, так и за угрозу здоровью гостей – священник бесплатно раздавал гостям Виагру, которой некоторые злоупотребили до потери сознания.

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