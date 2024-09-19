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Все, что вы хотели знать о желатине, но боялись спросить

Все, что вы хотели знать о желатине, но боялись спросить

Пищевой желатин — всё, что нужно о нём знать, — в одной статье! Выясним особенности, научимся работать, разоблачим популярные мифы! Интересное и очень полезное кулинарное чтиво) Скорее-давай-жми-нажимай! Поговорим сегодня про желатин! Это давно пора было сделать, ведь желатин — важнейший компонент в нашем кулинарном деле! Благодаря ему, нашидержат форму, а нежные кремы в эклерах не текут.

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