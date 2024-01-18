Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА, «Сибирь» получила 4 технаря, Бензема и Хендерсону надоело в Саудовской Аравии, Израиль допущен на МЧМ-2024, пресс-конференция только для женщин от «Палмейрас» и другие новости

1. ЦСКА объявил о трансфере Данила Кругового из «Зенита». Защитник перейдет летом, контракт – по схеме «4+1», а сезон доиграет в «Зените-2».
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