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Не только о футболе

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Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА, «Сибирь» получила 4 технаря, Бензема и Хендерсону надоело в Саудовской Аравии, Израиль допущен на МЧМ-2024, пресс-конференция только для женщин от «Палмейрас» и другие новости

1. ЦСКА объявил о трансфере Данила Кругового из «Зенита». Защитник перейдет летом, контракт – по схеме «4+1», а сезон доиграет в «Зените-2».

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Комментарии
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Лена Мисько
да уж... Малафеев никогда интеллектом не блистал
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7 час.
Лена Мисько
Жирков, конечно, знает о чем говорит )) он бы лучше бомжатам ... тому же Коваленко, советы давал, парень уже спивается... вот кому скамейка бомжей уже сильно повлияла на голову как старший товарищ о молодежи бы подумал, а Джикия мужчина взрослый - сам решит
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6 час.
Максим Комаров
Да нафиг не сдалось Юрию Валентиновичу заботиться о каком-то Джикия, кто это такой?! Маэстро просто сказал, что нахождение в Спартаке влияет на голову, и привел в пример Соболева, который за 2 года превратился в олигофрена
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6 час.

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