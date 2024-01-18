Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА, «Сибирь» получила 4 технаря, Бензема и Хендерсону надоело в Саудовской Аравии, Израиль допущен на МЧМ-2024, пресс-конференция только для женщин от «Палмейрас» и другие новости

Лена Мисько да уж... Малафеев никогда интеллектом не блистал

Лена Мисько Жирков, конечно, знает о чем говорит )) он бы лучше бомжатам ... тому же Коваленко, советы давал, парень уже спивается... вот кому скамейка бомжей уже сильно повлияла на голову как старший товарищ о молодежи бы подумал, а Джикия мужчина взрослый - сам решит