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За 72 минуты погибнет 5 млрд человек: в США поминутно расписали сценарий глобального ядерного апокалипсиса

фото: По словам специалистов, для уничтожения пяти миллиардов человек потребуется всего 72 минуты. Уровень напряженности между странами Запада и России продолжает нарастать, и эксперты все чаще говорят о возможном прямом столкновении между сторонами.

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