За 72 минуты погибнет 5 млрд человек: в США поминутно расписали сценарий глобального ядерного апокалипсиса

фото: По словам специалистов, для уничтожения пяти миллиардов человек потребуется всего 72 минуты. Уровень напряженности между странами Запада и России продолжает нарастать, и эксперты все чаще говорят о возможном прямом столкновении между сторонами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)