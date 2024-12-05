Берлин передаст Киеву беспилотники с искусственным интеллектом

Германия наладила массовое производство беспилотников HX-2 для поставок на Украину. Как сообщает РИА Новости, приводя развернутую характеристику боеприпасов, контракт с Киевом в Берлине подписали еще в сентябре.
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