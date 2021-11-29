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Тухель об ошибке Жоржиньо в игре с «МЮ»: «Он был ослеплен освещением. Справился с давлением и исполнил пенальти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) высказался об ошибке полузащитника Жоржиньо, которая привела к голу манкунианцев.

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