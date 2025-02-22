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Песков: договоренностей о визите президента США Трампа в Москву 9 мая пока нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение о визите в Москву на 9 мая президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, о котором написало 21 февраля французское издание Le Point.

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