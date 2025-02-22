Песков: договоренностей о визите президента США Трампа в Москву 9 мая пока нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение о визите в Москву на 9 мая президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, о котором написало 21 февраля французское издание Le Point.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии