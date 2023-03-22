Мбаппе – капитан сборной, а Гризманн может уйти, Россия и Китай против политизации спорта, рекорд Овечкина по сезонам с 40 голами, АПЛ введет паузы в матчах в Рамадан и другие новости

Не только о футболе

Всем доброго утра! Пройдемся по главным новостям прошедшего дня в нашем дайджесте 🌞 1. В сборной Франции разгорается скандал: новым капитаном назначен Килиан Мбаппе, что неприятно удивило Антуана Гризманна, который теперь может уйти из команды.