Мбаппе – капитан сборной, а Гризманн может уйти, Россия и Китай против политизации спорта, рекорд Овечкина по сезонам с 40 голами, АПЛ введет паузы в матчах в Рамадан и другие новости

Всем доброго утра! Пройдемся по главным новостям прошедшего дня в нашем дайджесте 🌞 1. В сборной Франции разгорается скандал: новым капитаном назначен Килиан Мбаппе, что неприятно удивило Антуана Гризманна, который теперь может уйти из команды.
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