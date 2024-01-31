Экс-тренер сборной России высоко оценил новичков «Зенита»

Однако окончательные выводы делать рано. Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев дал высокую оценку новым участникам футбольного клуба «Зенит», которые присоединились к команде в зимнее трансферное окно.
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