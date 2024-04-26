Защита "крабового короля" Кана обжалует приговор по делу об убийстве по найму

Защита "крабового короля" Олега Кана обжалует приговор по делу об убийстве по найму. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на одного из адвокатов бизнесмена, председателя коллегии адвокатов города Москвы Константина Трапаидзе.
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