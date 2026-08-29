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В восточных регионах Финляндии увеличилась безработица из-за закрытия границы с Россией

В восточных регионах Финляндии увеличилась безработица из-за закрытия границы с Россией

Закрытие границы с Россией и прекращение туристического потока из этой страны оказывает пагубное влияние на экономическую и демографическую ситуации в приграничных финских регионах.

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