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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ушел из жизни Виктор Крамских

Скорбим о кончине нашего друга, коллеги, Заслуженного журналиста Республики Карелия Текст: Антонина Кябелева-Крамских 1 февраля 2024 года ушел из жизни Виктор Крамских, искренний честный журналист, обаятельный мужчина, умный интеллигентный собеседник и мой самый любимый человек на этой земле.

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